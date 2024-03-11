В Уфе в квартире во время приготовления пищи вспыхнул пожар

Накануне в Уфе на улице Батырской огнеборцы тушили пожар в однокомнатной квартире на 7 этаже многоквартирного дома. Пожарные зафиксировали сильное задымление на момент своего прибытия.
По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, из зоны воздействия опасных факторов пожара с помощью спасательного устройства эвакуирован 1 человек. Еще 35 жильцов эвакуировались самостоятельно.
Огонь повредил домашнее имущество на общей площади 4 «квадрата» в кухне квартиры. В тушении пожара принимали участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники.
Как установил дознаватель МЧС России, возгорание произошло по причине неосторожности при приготовлении пищи: хозяйка поставила готовиться на плиту еду и уснула.
Фото: МЧС по РБ