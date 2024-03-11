В Баймакском районе Башкирии газифицируют отдаленные села

Более 200 домовладений в отдаленных селах Баймакского района будут газифицированы благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода. Первый дом уже подключили к экологичному топливу.
Долгожданное голубое топливо появилось в семье Тимербулатовых из Баймакского района . Пенсионеры всю жизнь отапливали свой дом дровами.
Возможность подключиться к экологичному топливу появилась и у жителей сел Ишмухаметово и Янгазино. Завершено строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 15 км. Теперь газ появится в 221 доме самых отдаленных уголков Баймакского района.
Еще одним значимым событием для жителей Баймакского района стало открытие нового клиентского центра. Здесь жители могут получить все услуги, связанные с газификацией и газоснабжением.
Прием заявок от жителей республики продолжается. В этом году планируется строительство дополнительных межпоселковых газопроводов в девяти районах Башкортостана.