В Баймакском районе Башкирии газифицируют отдаленные села

Более 200 домовладений в отдаленных селах Баймакского района будут газифицированы благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода. Первый дом уже подключили к экологичному топливу.

Долгожданное голубое топливо появилось в семье Тимербулатовых из Баймакского района . Пенсионеры всю жизнь отапливали свой дом дровами.

Хорошо стало, пользуемся газом, в доме тепло. Гульнур Тимербулатова

Возможность подключиться к экологичному топливу появилась и у жителей сел Ишмухаметово и Янгазино. Завершено строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 15 км. Теперь газ появится в 221 доме самых отдаленных уголков Баймакского района.

Ежегодно примерно на 4-5% увеличивается газификация Баймакского района. В этом году ещё будет подключен газ к четырём селам в районе, поэтому работа продолжается. Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Сегодня в республике реализуется программа газоснабжения и газификации. Нам предстоит построить в общей сложности 2000 км газораспределительных сетей, это позволит подключить к газу 180 населённых пунктов, которые ранее не были подключены. 26 000 домовладений получат возможность пользоваться этим благам. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Еще одним значимым событием для жителей Баймакского района стало открытие нового клиентского центра. Здесь жители могут получить все услуги, связанные с газификацией и газоснабжением.