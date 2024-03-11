В Башкирии прошло первенство по биатлону среди юношей и девушек

В Белорецке впервые прошло первенство республики по биатлону среди юношей и девушек до 15 лет. В турнире приняли участие команды из Уфы, Ишимбая, Октябрьского, Стерлитамака. Всего 130 биатлонистов.

Перед стартом первенства состоялось торжественное открытие стрельбища для пневматического биатлона, построенного на средства Уральского пружинного завода. За выступлениями спортсменов наблюдал бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону, заслуженный мастер спорта Максим Чудов. Состязания проходили два дня: сначала участники выявили сильнейших в индивидуальной гонке, затем в спринте.