В Башкирии стартовала операция ГИБДД «Парковка»

Сегодня и завтра в Башкирии сотрудники госавтоинспекции проводят очередное профилактическое мероприятие «Парковка». Главная цель операции – соблюдение автомобилистами правил остановки и стоянки транспортных средств, в том числе на отведенных местах для инвалидов.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии уточнили, что за два месяца текущего года автоинспекторы составили уже более 5400 административных материалов за нарушения правил остановки и стоянки машин. Из этого числа 162 водителя привлечены к ответственности за стоянку в местах, которые предназначены для людей с ОВЗ.