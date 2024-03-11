Военные, бизнесвумен и ученые: истории сильных женщин из Башкирии

В последние годы все больше женщин активно осваивают новые профессии, которые исконно считались мужскими. Из Башкортостана, например, немало тех, кто заключил контракт и теперь выполняет различные задачи в зоне СВО. О героинях, которым под силу всё, – в нашем специальном репортаже.

Женщина в современном мире – кто она? Сейчас к её главной роли создательницы домашнего уюта и тепла добавляются всё новые. Женщинам даже доверяют серьезные и ответственные посты. В 2020 году главой муниципалитета назначили женщину – Кигинский район возглавила Зухра Гордиенко. А теперь еще одна женщина у руля муниципалитета. Кстати, четвертая по счету. Руководящую должность в Благовещенском районе получила Анна Карабанова.

Женщина реализует себя не только как домохозяйка, но и достигает карьерных и финансовых высот. Она решает важнейшие политические вопросы, вносит и принимает законы, а также реализует бизнес-проекты. И за что бы ни бралась, она делает это с большой ответственностью и душой. Но все-таки на первый план женщина всегда ставит извечные ценности – быть женой, хранительницей домашнего очага и матерью.

Быть матерью – огромная ответственность, а быть мамой особенного ребенка ответственно втройне. Она день и ночь трудится, настойчиво занимается ребенком, вкладывает все свои силы и средства. Каждый день – подвиг, который не видит никто, кроме домашних. Наталья Кудрявцева из Мечетлинского района – мама Артема, страдающего ДЦП. Во время пожара огонь уничтожил их дом, но не сгорели боевой дух и характер. Юноша остался без инвалидного кресла и спецкровати. Наталья организовала сбор, неравнодушные люди помогли, и сейчас у ребенка новое оборудование.

Мадина Балхиева из Куюргазинского района тоже воспитывает особенного сына. Она не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются родители детей с ментальными нарушениями. Благодаря терпению и упорству её ребенок сейчас добивается успехов в лыжном спорте.

Алия Казакова тренирует Айнура второй сезон. Как она признается, вначале было сложно. Но она смогла найти подход к особенному спортсмену.

Перед женщинами сейчас открыты все пути, в том числе и научной карьеры. В этой сфере важен не пол, а интеллект, знание и способность развиваться. К примеру, аспирантка Уфимского университета науки и технологий создает модели излучателя вихревых пучков с возможностью перестройки порядка. Изобретение позволит обеспечить увеличение пропускной способности волоконно-оптических линий связи. Разработку можно будет использовать во многих приложениях, таких как микроскопия, лазерная обработка материалов и оптическое зондирование. Молодая ученая не зациклена только на своем проекте. Она находит время и на хобби.

Продукты на кухне – со вкусом родины и ее ароматами. Из них получаются вкусные супы. Готовит для солдат боец невидимого фронта Айгуль. Она умеет не только накрывать стол в полевых условиях, но и держать автомат. Пришлось взяться за оружие. У нее даже есть позывной – «Улым». Как у настоящих солдат. Айгуль пошла на СВО после смерти сына, который героически погиб, выполняя боевые задачи и защищая Родину.

Сейчас женщины трудятся наравне с мужчинами, а может быть, где-то и больше. Представительниц прекрасного пола можно увидеть на заводах, в кабине башенного крана и за штурвалом самолета. Немало женщин водят и автобусы. К примеру, Эльвира Байрамова трудится в Сибайском АТП. За руль маршрутки она села недавно – даже года нет. Помогает многолетний опыт вождения легковушек.

Каждый год в Куюргазинском районе весной чествуют женщин-передовиков. Собираются представительницы всех видов профессии. Первым делом отметили лауреата премии имени Шавали Вахитова среди операторов машинного доения. Диплом, сертификат и красную ленту получила Хурсан Мавлянова.

Больше 16 лет работаю. Люблю жить в деревне, ухаживать за животными. Так люблю свою работу, что не пропускаю ни один день. То, что стала лауреаткой премии, для меня было неожиданностью. Спасибо тем, кто отметил мой вклад в развитие сельского хозяйства района. Хурсан Мавлянова, оператор машинного доения

Также поздравили представителей трудовой династии медицинских работников. Мать и дочь посвятили свои жизни одной специальности.

Среди всех выделялась мама приемных детей. На ответственный шаг она решилась в 2006 году. У женщины своих детей было трое. И все мальчики. А хотелось еще дочь. Пришли за одной, а в результате в ее сердце и в доме нашлось место для семерых.

Хранительница домашнего очага, бизнес-вумен, руководитель или воспитатель – в современной эпохе у женщины, как это было раньше, нет единого типажа. Его невозможно выделить. Каждая – особенная, каждая выбирает свой жизненный путь, расставляя приоритеты, близкие исключительно себе.

Теперь у женщин много задач. Совместить работу и семью и при этом уделить время себе не так-то легко. В безумном ритме жизни требуется и передышка.

Красота и женственность – это не про маникюр, стрижку или стиль. Это про духовное наполнение, уверена психолог. Важно правильно и качественно отдыхать. Если женщина научится обращаться за помощью, проявлять свои слабости, быть благодарной, то она приведет в гармонию и свою жизнь.