В Уфе женщина жутким способом избавилась от новорожденного

В отношении жительницы Уфы, 1985 года рождения, прокуратура Октябрьского района города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «убийство матерью новорожденного ребенка».

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, предварительно, в декабре прошлого года уфимка, мать двоих несовершеннолетних детей, родила дома мальчика. Но от ребенка решила избавиться: завернула его в простыню, положила в пакет и спрятала в кладовке в подъезде многоэтажки.

Через несколько дней женщина почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали, где специалисты выяснили, что она недавно рожала. Тогда горе-мать заявила, что ребенок родился мертвым. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой опровергли данную информацию.