В Уфе водитель грузовика сбил двух школьниц и скрылся с места происшествия

Накануне утром в Уфе водитель «ЗИЛа» сдавал назад во дворе дома по улице Гвардейской. В результате он совершил наезд на двух девочек, 9 и 10 лет, которые находились позади машины.

Фото №1 - В Уфе водитель грузовика сбил двух школьниц и скрылся с места происшествия

У обеих школьницы травмированы ноги. Их осмотрели специалисты, оказали медпомощь и отпустили домой.  

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Уфы, 59-летний водитель грузовика скрылся с места ДТП. В отношении нарушителя составлен административный материал. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

В ГИБДД начато административное расследование.

Фото: ОГИБДД по Уфе

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Телерадиоведущий
Акции БСТ