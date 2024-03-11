В Уфе водитель грузовика сбил двух школьниц и скрылся с места происшествия

Накануне утром в Уфе водитель «ЗИЛа» сдавал назад во дворе дома по улице Гвардейской. В результате он совершил наезд на двух девочек, 9 и 10 лет, которые находились позади машины.
У обеих школьницы травмированы ноги. Их осмотрели специалисты, оказали медпомощь и отпустили домой.
Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Уфы, 59-летний водитель грузовика скрылся с места ДТП. В отношении нарушителя составлен административный материал. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток.
В ГИБДД начато административное расследование.
Фото: ОГИБДД по Уфе