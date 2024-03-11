Из Башкирии в зону СВО отправился 115-й гумконвой

115-й гуманитарный конвой из Башкортостана отправился на передовую. Груз предназначен для 18 воинских подразделений, дислоцируемых в четырех новых субъектах России. В сборе принимали участие организации, общественные объединения, а также неравнодушные жители восьми муниципалитетов республики.

Гуманитарный конвой на этот раз состоит из девяти фур. За рулем водители, которые не смогли остаться в стороне. Они как нить, связующая бойцов с родным домом. Кто-то везет гумпомощь впервые, но есть и те, чьи поездки исчисляются уже десятками. Поэтому помощь и поддержка от республики для добровольцев и мобилизованных Башкортостана осуществляется стабильно.