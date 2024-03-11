Из Уфы группа паломников отправилась в малый хадж в Саудовскую Аравию

Мусульмане всего мира отмечают начало священного месяца Рамадан и священного поста. Он продлится 30 дней. Верующим предписывается соблюдать строгий пост – от восхода до заката солнца отказаться от приема воды и пищи. Кроме того, идет воздержание от развлечений.

Днем необходимо проводить время в работе, чтении молитв и Корана, приветствуется благотворительная деятельность. От соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, путники и болеющие люди.