Из Уфы группа паломников отправилась в малый хадж в Саудовскую Аравию

Мусульмане всего мира отмечают начало священного месяца Рамадан и священного поста. Он продлится 30 дней. Верующим предписывается соблюдать строгий пост – от восхода до заката солнца отказаться от приема воды и пищи. Кроме того, идет воздержание от развлечений.
Днем необходимо проводить время в работе, чтении молитв и Корана, приветствуется благотворительная деятельность. От соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, путники и болеющие люди.
Из международного аэропорта «Уфа» группа паломников отправилась в малый хадж в Саудовскую Аравию. Мусульмане из разных районов и городов республики решили посетить Мекку в священный месяц Рамадан. Там они проведут месяц. Главным этапом станет посещение священной Каабы в мечети аль-Харам. К слову, для некоторых это уже не первый малый хадж. Умру совершают совершеннолетние, здоровые мусульмане и имеющие для этого возможности.