В Уфе стартовал второй день форума «АРТ-Курултай»

Башкирским работникам культуры рассказали о тонкостях музейного дела. В Уфе стартовал второй день форума «АРТ-Курултай». Сегодня гости мероприятия посетили его деловую часть, которая охватила сразу несколько точек города. Авторитетные спикеры подняли темы развития искусства театра, межкультурной коммуникации и современных решений в музейной сфере.

Все семинары прошли в формате открытой дискуссии. Своим опытом делились участники форума со всего Башкортостана, других регионов России и стран зарубежья.

Данный форум я посещаю в первый раз. Для меня это, несомненно, большой опыт, новые знания. Плюсом ко всему я знакомлюсь с новыми директорами районных музеев, представителями. И в дальнейшем надеюсь на сотрудничество и плодотворную деятельность в нашей профессии.

Шаура Яманаева, экскурсовод Мелеузовского историко-краеведческого музея
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