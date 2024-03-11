Башкирским работникам культуры рассказали о тонкостях музейного дела. В Уфе стартовал второй день форума «АРТ-Курултай». Сегодня гости мероприятия посетили его деловую часть, которая охватила сразу несколько точек города. Авторитетные спикеры подняли темы развития искусства театра, межкультурной коммуникации и современных решений в музейной сфере.
Все семинары прошли в формате открытой дискуссии. Своим опытом делились участники форума со всего Башкортостана, других регионов России и стран зарубежья.