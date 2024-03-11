В Уфе стартовал второй день форума «АРТ-Курултай»

Данный форум я посещаю в первый раз. Для меня это, несомненно, большой опыт, новые знания. Плюсом ко всему я знакомлюсь с новыми директорами районных музеев, представителями. И в дальнейшем надеюсь на сотрудничество и плодотворную деятельность в нашей профессии.

Шаура Яманаева, экскурсовод Мелеузовского историко-краеведческого музея