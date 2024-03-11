ФК «Уфа» провел первый домашний матч в новом сезоне

Разошлись миром с «Чайкой». Футбольный клуб «Уфа» провел первый домашний матч в новом сезоне. Соперником нашей команды стала «Чайка» из села Песчанокопское.
Уфимцам удалось открыть счёт, подачу Артёма Гуренко замкнул Алихан Шаваев. В начале второго тайма гости счёт сравняли, а затем и вовсе вышли вперёд. От поражения подопечных Евгения Харлачёва спас Роман Минаев, он забил второй гол и принёс уфимцам ничью – 2:2.
В первых двух матчах нового сезона уфимцы набрали четыре очка и расположились на втором месте в турнирной таблице.