Новые автобусы и ансамбль кураистов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В республике появится государственный ансамбль кураистов Башкортостана, а автопарк общественного транспорта пополнят ещё 250 новых автобусов. Об этом и не только было сказано на еженедельном оперативном совещании, которое Радий Хабиров сегодня провёл в онлайн-режиме. Какие поручения даны правительству и главам муниципалитетов?

Курай – один из символов Башкортостана, цветок которого также изображён на государственном флаге республики. А мелодичное звучание национального инструмента не спутать ни с чем другим. На оперативном совещании Радий Хабиров сообщил, что он подписал указ о создании Башкирского государственного ансамбля кураистов, первый концерт которого должен состояться в День Республики. Соответствующее поручение дано Министерству культуры. Также члены правительства должны активно включиться в реализацию Послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Ну а в ближайшей перспективе необходимо приложить максимум усилий к празднованию 450-летия Уфы. В вопросах благоустройства города Министерству ЖКХ могут помочь представители Ассоциации профессионалов ландшафтной индустрии Башкортостана.

Зелёному городу – новые автобусы. Автопарк «Башавтотранса» пополнится дополнительным общественным транспортом, который запустят по самым загруженным столичным маршрутам, а также передадут в муниципалитеты.

Инициатива не наказуема, а поощряется. Заместитель премьер-министра правительства, министр финансов республики Лира Игтисамова рассказала о реализации проекта ППМИ. За 10 лет существования программы финансирование увеличили в десять раз. Реализовано почти 5 тысяч проектов, субсидии муниципалитетам из бюджета составили 3,5 миллиарда рублей. Чаще всего жители голосуют за благоустройство территорий и мест захоронений, строительство детских площадок, ремонт социальных объектов и строительство дорог. Самым дорогим проектом среди районов сейчас является ремонт тротуара по улице Советской в селе Архангельское, который обошёлся почти в 6,5 млн рублей.