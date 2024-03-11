В Уфе простились с известным учёным Мухаметом Харрасовым

В Уфе простились с известным учёным и бывшим ректором Башкирского государственного университета Мухаметом Харрасовым. Заслуженного деятеля науки республики и страны не стало на 76-м году жизни. Прощание прошло в здании Госсобрания республики.

Почтить память пришел Глава Башкортостана Радий Хабиров, деятели науки, преподаватели вузов. Мухамет Харрасов руководил БашГУ 10 лет, открывал новые направления и кафедры. До этого руководил Госкомитетом региона по науке, высшему и среднему профессиональному образованию.