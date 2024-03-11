В Уфе определили лучших педагогов дошкольного образования

Лучший педагог дошкольного образования. Ими стали музыкальный работник и воспитатель уфимских детских садов. Они стали победителями республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан». Теперь победителям предстоит участие на федеральных этапах конкурсов профессионального мастерства.

Веселые танцы, красивые песни, трогательные стихи. Каждый утренник – целое представление, за которым стоит большая работа педагога и её воспитанников. Гульназ Кураева в профессии более 18 лет и как никто знает, как проявить таланты своих воспитанников. Сама выросла в творческой семье и, ещё будучи студенткой педагогического колледжа, решила, что хочет работать в детском саду. Раскрывая таланты маленьких звездочек, она помогает им ярче сиять.

Любовь к родному краю, языку и культуре прививает детям Алия Ишдавлетова. За семь лет работы воспитателем она разработала свою методику. Победив сначала в районном, затем в городском, а теперь и в республиканском конкурсе, Алия планирует уже этой осенью достойно представить Башкортостан на всероссийском этапе.

В республике организована работа по мерам поддержки педагогов. Указом Радия Хабирова в марте прошлого года учреждена премия Главы Республики Башкортостан в размере 50 и 30 тыс. рублей, победителям и лауреатам республиканского профессионального конкурса.