В Башгосфилармонии состоялся отборочный этап фестиваля «Белая трость»

В рамках форума «Арт-Курултай» в Башгосфилармонии состоялся отборочный этап Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Участников оценивала создатель проекта, народная артистка России Диана Гурцкая. Вот уже пятнадцатый год фестиваль собирает таланты по всей стране и даёт возможность особенным детям проявить себя на большой сцене.

Конкурсанты – слабовидящие или полностью незрячие дети. Успешно прошедшие отбор получат путёвку в Москву, где смогут выступить с популярными артистами на гала-концерте в «Крокус Сити Холле». Всего на уфимскую сцену вышли восемь юных исполнителей, которые по завершении исполнили две песни вместе с Дианой Гурцкой.

Диана Гурцкая также ознакомилась с работой Башкирской библиотеки для слепых, где ей показали книги, в том числе национальные, написанные шрифтом Брайля. В читальных залах не только бумажные книги, но и в формате аудио, которые записывают прямо там, в собственной студии.