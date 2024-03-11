В Башкирии за минувшие выходные задержали 235 нетрезвых водителей

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 235 водителей, севших пьяными за руль. Причём нетрезвое вождение решили себе позволить и дамы, забыв, что 8 Марта вовсе не означает вседозволенность.

Про то, что у неё дома маленькие дети одни, автоледи, видимо, вспомнила, только сев в патрульную машину. Испортила Международный женский день сама себе. Алкотестер показал превышение нормы в 8 раз. Оказалось, что пьяная женщина поехала в магазин за добавкой. Теперь у неё – штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5 года. Ситуацией, по всей видимости, заинтересуются и другие органы.

Звонок маме неспроста. Этому водителю всего 17 лет. Но отсутствие прав его не остановило от того, чтобы сесть за руль. К тому же юноша оказался нетрезв. Теперь протоколы придут и родителям – за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В праздник 8 Марта дежурство несли и женщины-инспекторы. По всей строгости закона. Этот мужчина из Белебея решил под хмельком отвезти друзей за пределы города. Опасную поездку прервали сотрудники ГИБДД.