В Уфе стартовал международный форум «АРТ-Курултай»

Башкортостан – один из лидеров в стране по реализации нацпроекта «Культура». Об этом заявила глава федерального Минкульта Ольга Любимова, которая сегодня приняла участие в международном форуме «АРТ-Курултай». Мероприятие проходит в четвертый раз. Участники обсуждают важные вопросы культурной политики, делятся своими идеями и проектами, рассказывают о творчестве и планах на будущее.

Башкирский театр оперы и балета сегодня по праву можно назвать самым культурным местом республики. В холле – художники, музыканты, писатели, актеры, режиссёры – представители творческой сферы приехали со всех уголков Башкортостана, а также из других регионов страны и даже из-за рубежа. В Уфе они, чтобы перенять опыт друг друга и Башкортостана в том числе. О достижениях региона рассказала министр культуры страны Ольга Любимова.

Башкортостан является примером бережного отношения к национальной культуре и традициям всех народов, которые проживают в республике. Регион – активный участник нацпроекта «Культура». За последние пять лет в республике оборудовали 33 кинозала, открыли 16 модельных библиотек, оснастили новыми инструментами 34 музыкальные школы, приобрели 10 автоклубов. В реализации федеральной программы «Пушкинская карта» Башкортостан уже не первый год занимает третье место по объёму продаж билетов в стране. Ольга Любимова, министр культуры России

Глава Башкортостана не смог принять личное участие в форуме, поскольку находился в командировке в Москве. Участников он приветствовал по видеосвязи.

За последние пять лет мы направили на развитие сферы культуры более 62 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета. Спасибо, Ольга Борисовна, за обновлённый Театр кукол, за содействие в предстоящем ремонте Уфимского государственного цирка. Отмечу, что в Башкортостане самое большое количество детей в Приволжском федеральном округе, поэтому эти объекты для нас очень важны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике за последние пять оборудовали 33 кинозала, обновили 16 модельных библиотек, дооснастили инструментами 34 музыкальные школы. Повышенное внимание – сельским территориям, где трудятся более 10 тыс. работников культуры.

Как в недавнем Послании отметил Президент, в России появится программа поддержки земских специалистов. В Башкортостане при этом уже несколько лет работала своя программа, которую сворачивать не будут.

Проведение в республике масштабного культурного форума стало традицией, которая позволяет не только выстроить профессиональный диалог коллег, но и сразу вывести его на уровень принятия решений благодаря участию федеральных и республиканских руководителей самого высокого уровня. Именно поэтому «АРТ-Курултай» уже занял одну из ведущих позиций в российской форумной системе.

В рамках программы форума проходили мастер-классы, лекции, концерты, выставки. Участникам, например, рассказали о тонкостях музейного дела в республике. В свою очередь гости из Москвы делились своими успешными практиками в части инклюзивного искусства для инвалидов.

Специальным гостем форума стала певица Диана Гурцкая. В качестве члена жюри она оценивала участников отборочного этапа фестиваля «Белая трость», автором которого и является. Конкурсантами стали слабовидящие и незрячие дети. Всего на уфимскую сцену вышло восемь юных исполнителей, которые по завершении спели две композиции вместе с народной артисткой России.

Диана Гурцкая также ознакомилась с работой Башкирской библиотеки для слепых. В читальных залах не только бумажные книги, но и в формате аудио, которые записывают прямо там, в собственной студии. Гурцкая высоко оценила работу учреждения, отметив, однако, необходимость ремонта.