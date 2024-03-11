Сельхозпредприятие из Башкирии отправит несколько сотен тонн сои в Китай

Урожай Башкортостана становится востребованным на востоке. Хозяйство «Артемида» отправит несколько сотен тонн сои в Китай. Также спрос есть в Казахстане и в соседнем Татарстане. Предприятие вводит новые культуры. Характерно уменьшение количества зерновых и увеличение белковых и масличных. В целом по республике общий клин с 2022 года уменьшится в этом году почти на 25 тыс. гектаров.

Одни только сыпучие и твёрдые удобрения уже не эффективны без дождей. Решение – жидкая консистенция. Так засуха не столь страшна. Из бочек на поля хозяйства «Артемида» в Кармаскалинском районе аграрии выльют 900 тонн удобрений. Жидкие удобрения внесут сразу под землю с помощью ликвилайзера, чтобы не распылятся попусту. Устройство применяют для зерновых и многолетних трав.

Зерно высокого класса – с немецкими корнями, но уже русифицированное. Упаковано пока 300 тонн яровой пшеницы для отгрузки. В том числе для отправки в Татарстан и Казахстан. Претенденты есть уже и на будущий урожай. С запада акцент сместили на восток. Культурно обогащать будут, например, Китай. Меньше спроса на зерно и больше на белковые и масличные: на сою, горох и лён.