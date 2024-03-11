В Башкирии пострадавшему на СВО бойцу подарили экзоскелет

Башкирскому военнослужащему подарили экзоскелет. Ильмир Мансуров уехал в зону проведения спецоперации в рамках частичной мобилизации. Во время одного из боёв получил осколочное ранение, после чего практически полностью потерял контроль над своей правой рукой. Ускорить восстановление удалось благодаря фонду «Защитники Отечества».
Совсем недавно для Ильмира Мансурова поднять руку было тяжелым испытанием. После ранения в бою на территории ДНР тело парализовало полностью. Удалось восстановить всё, кроме правой руки.
Эта незамысловатая конструкция стала для мужчины главной опорой. Благодаря силе воли он значительно улучшил своё состояние, хотя врачи в этом сомневались. В феврале члены фонда «Защитники Отечества» предложили Ильмиру ускорить восстановление при помощи экзоскелета. По словам Ильмира, о существовании подобного устройства он раньше даже не знал.
Спустя месяц мужчина снова запросто справляется с домашними делами. А в трудные моменты не стыдится принимать помощь. Так, вместе с администрацией сельсовета удалось оперативно провести водоснабжение в дом родителей Ильмира в селе Калмашево Чишминского района.
Неожиданные трудности заставили мужчину буквально переосмыслить свою жизнь. До начала спецоперации Ильмир работал на стройке в Уфе. Теперь же решил обосноваться в родной деревне, завести хозяйство. Осуществить задуманное он сможет только после полного восстановления. По прогнозам врачей, оно займет не менее двух лет. Но Ильмир уверен, что с такой целеустремленностью он будет полностью здоров уже через год.