ХК «Салават Юлаев» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» накануне завершил своё выступление в плей-офф Кубка Гагарина. Башкирская команда потерпела четвертое поражение в серии против челябинского «Трактора». Перед началом противостояния «Салават» считался фаворитом, и поражение для многих стало неожиданностью.

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Сценарий серии «Салавата» против «Трактора» в точности повторяет ход прошлогоднего противостояния с «Адмиралом» из Владивостока. Как и тогда, уфимцы вновь были фаворитами, но не сумели подтвердить свои кубковые амбиции на деле.

В этом сезоне «Салават» сменил осторожный оборонительный хоккей на более атакующий. Удалось укрепить вратарскую позицию, усилиться качественными легионерами. В связи с чем о «Салавате» всерьёз говорили как об одном из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но на деле, несмотря на проделанную работу, результат оказался таким же, как и год назад.

Не до конца дорабатывали в обороне. В плей-офф очень важно играть как в атаке, так и в обороне. Слишком легко мы им позволяли забить все голы. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Менее мастеровитый соперник в нужный момент оказался более мотивированным. Хоккей челябинцев хоть и менее яркий, но был более заточенным на результат.

Во всех матчах серии «Салават» наносил больше бросков по воротам. Однако количество, как правило, не переходило в качество. Перестал выручать команду голкипер Самонов, который был одним из лучших в лиге в регулярном чемпионате. Результативно сыграла только первая тройка нападения Дроздов – Хмелевский – Ливо, в то время как остальные сочетания почти не проявили себя. О поражении в своем телеграм-канале высказался генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Хорошая игра. Команда билась до последнего. Очень жаль, что не смогли в плей-офф порадовать болельщиков. Думаю, большая часть вины лежит на мне. Не смог сделать всего того, что должен был сделать руководитель клуба. «Трактору» спасибо за серию. Хорошая команда. Сделали большой шаг вперед после неудачного сезона. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»