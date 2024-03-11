ХК «Салават Юлаев» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» накануне завершил своё выступление в плей-офф Кубка Гагарина. Башкирская команда потерпела четвертое поражение в серии против челябинского «Трактора». Перед началом противостояния «Салават» считался фаворитом, и поражение для многих стало неожиданностью.
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Сценарий серии «Салавата» против «Трактора» в точности повторяет ход прошлогоднего противостояния с «Адмиралом» из Владивостока. Как и тогда, уфимцы вновь были фаворитами, но не сумели подтвердить свои кубковые амбиции на деле.
В этом сезоне «Салават» сменил осторожный оборонительный хоккей на более атакующий. Удалось укрепить вратарскую позицию, усилиться качественными легионерами. В связи с чем о «Салавате» всерьёз говорили как об одном из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но на деле, несмотря на проделанную работу, результат оказался таким же, как и год назад.
Менее мастеровитый соперник в нужный момент оказался более мотивированным. Хоккей челябинцев хоть и менее яркий, но был более заточенным на результат.
Во всех матчах серии «Салават» наносил больше бросков по воротам. Однако количество, как правило, не переходило в качество. Перестал выручать команду голкипер Самонов, который был одним из лучших в лиге в регулярном чемпионате. Результативно сыграла только первая тройка нападения Дроздов – Хмелевский – Ливо, в то время как остальные сочетания почти не проявили себя. О поражении в своем телеграм-канале высказался генеральный директор клуба Ринат Баширов.
Ну а теперь настала очередь «Салавата Юлаева» сделать большой шаг после неудачного сезона. Для того чтобы через год результат был другим, работать и принимать правильные решения нужно уже сейчас.