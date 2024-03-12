В Башкирии водитель сбил пешеходов и протащил их несколько метров

Накануне утром в Белебеевском районе Башкирии водитель «Лады» сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Происшествие попало на уличные камеры наблюдения.

Фото №1 - В Башкирии водитель сбил пешеходов и протащил их несколько метров

Пользователи социальных сетей публиковали видео, на котором легковушка на большой скорости сбивает женщину и мужчину, переходящих проезжую часть. От удара обоих пешеходов подбросило в воздух, автомобиль еще несколько метров протаскивает пострадавших по дороге.

Предварительно, водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения. Пару госпитализировали с тяжелыми травмами.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить госавтоинспекторам.

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