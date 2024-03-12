В Башкирии водитель сбил пешеходов и протащил их несколько метров

Накануне утром в Белебеевском районе Башкирии водитель «Лады» сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Происшествие попало на уличные камеры наблюдения.

Пользователи социальных сетей публиковали видео, на котором легковушка на большой скорости сбивает женщину и мужчину, переходящих проезжую часть. От удара обоих пешеходов подбросило в воздух, автомобиль еще несколько метров протаскивает пострадавших по дороге.