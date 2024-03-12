В Уфе закроют движение для грузового транспорта по Затонскому мосту

Ограничение движения для большегрузов по старому Затонскому мосту начнет действовать с 1 мая. Об этом информирует администрация Ленинского района столицы.

Напомним, в 2019 году результаты обследования моста показали его неудовлетворительное состояние. В 2020 году Главгосэкспертиза России вынесла положительное заключение по проекту капитального ремонта сооружения.

Проектная документация предусматривает полную замену пролетных строений с сохранением схемы моста, а также усиление и изменение конструкции тел части существующих опор.

В этой связи принято решение о закрытии моста для грузовых автомобилей массой более 10 тонн. Большегрузы будут передвигаться по мосту 2016 года постройки.