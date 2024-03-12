В Башкирии пропала 12-летняя девочка

11 марта в Учалах без вести пропала 12-летняя Регина Гидиятова. Об этом сообщили волонтёры поисковой группы.

Мама пропавшей девочки сообщила, что между ними произошла ссора. Регина и раньше уходила из дома, но никогда не сбегала на всю ночь.