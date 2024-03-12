В Башкирии пропала 12-летняя девочка

11 марта в Учалах без вести пропала 12-летняя Регина Гидиятова. Об этом сообщили волонтёры поисковой группы.
Мама пропавшей девочки сообщила, что между ними произошла ссора. Регина и раньше уходила из дома, но никогда не сбегала на всю ночь.
Приметы пропавшей: темные длинные волосы, на щеке справа имеется родимое пятно, рост 135-140 см, глаза карие. Была одета в черную куртку до пояса с белым капюшоном, черные джинсы, белые летние кроссовки, без головного убора.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Регины, просят сообщить по телефонам: 102, 112, 8-967-73-52-204 (мама девочки), 8-967-459-40-89 (координатор по поиску Анастасия).