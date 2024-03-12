В Башкирии санавиация помогла спасти пожилого мужчину

71-летнего мужчину доставили на вертолете в РКБ им. Куватова, где была проведена экстренная операция. Об этом в своих социальных сетях рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматулин.

В районный стационар он поступил с жалобами на сильные боли в животе. По результатам обследования специалисты установили диагноз: тромбоз мезентеральных сосудов. Потребовалась резекция подвздошной кишки.

После операции в силу возраста и индивидуальных особенностей организма у пожилого пациента развился абсцесс в области кишечника и перитонит. Врачи ЦРБ провели телемедицинскую консультацию с медиками республиканской больницы. Было принято решение эвакуировать больного в Уфу.

Хирурги РКБ им. Куватова провели все необходимые медицинские манипуляции. Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии продолжает получать лечение.

Добавим, за последние пять лет в Башкирии санитарная авиация выполнила 600 вылетов и эвакуировала 624 пациента, уточнил Айрат Рахматуллин.