В Башкирии на Нугушском водохранилище туристы катались на снегоходе без разрешения

Двое туристов из Магнитогорска приехали на снегоходе в национальный парк «Башкирия» в первый раз. Но поездка закончилась тем, что они угодили в полынью. Инцидент произошел на Нугушском водохранилище, сообщает телеграм-канал парка.

В итоге их спасли, но протокол об административном нарушении все-таки оформили. Основание: нахождение на особо охраняемой природной территории без разрешения.

Как рассказали в нацпарке, туристы не знали, куда можно ехать, а куда нельзя. Однако передвигаться по этой территории на снегоходах можно строго по специальным маршрутам, которые доступны на интерактивной карте.

Кроме того, при себе необходимо иметь спецразрешение на передвижение по национальному парку на снегоходе. Плюс разрешение на посещение.