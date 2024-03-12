В Уфе показали постановку «Дети войны (воспоминания)»

Спектакль для всех. В Национальном молодежном театре в рамках форума «АРТ-Курултай» показали постановку «Дети войны (воспоминания)». В конце прошлого года коллектив народного творчества «Табын» и инклюзивный театр «Взгляд души» центра народного творчества республики уже сыграли премьеру этого спектакля.

В этот раз показ шел с тифлокомментатором для слабовидящих и слепых зрителей. К слову, на сцене играют и актеры с ограниченными возможностями здоровья.

В основе сюжета – реальные истории тех, чье детство сгубила война. Они лишились родителей, видели голод и разруху, прятались от бомбежек фашистов в годы Великой Отечественной войны. Действие происходит одновременно и в прошлом, и в настоящем. Главная задача – показать глубину характеров каждого, кто прошел войну.