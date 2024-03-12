В Уфе стартовал автопробег РГО, который отправится в новые регионы страны

Своих не бросаем! Под таким девизом стартовал автопробег регионального отделения Русского географического общества. Маршрут свяжет Уфу с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. В автомобили участники загрузили гумпомощь для военнослужащих из Башкортостана.

Инструменты, генераторы, коптеры, печи – всё по заявкам бойцов. Также планируется посещение места гибели Минигали Шаймуратова и музея, посвященного истории 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Кроме того, члены РГО встретятся со школьниками, а лучшим в учебе вручат приглашения на смену в международную аэрокосмическую школу, которая летом пройдет в Давлеканово.