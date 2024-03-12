Житель Башкирии оставил высокооплачиваемую должность и стал добровольцем СВО

Офицер башкирского полка с позывным «Амир» пришел с передовой СВО в краткосрочный отпуск. О том, как боец оставил тепло родного дома, и встал на защиту Родины, он рассказал корреспонденту издания «Стерлитамакский рабочий» Эльдару Фаттахову.
Доброволец спецоперации на Донбассе – отец троих детей, работал начальником железнодорожной станции Карламан, получал высокую зарплату. Но когда началась специальная военная операция, он решил оставить мирную жизнь и подписать контракт с минобороны страны.
Сам военнослужащий родился в Казахстане, но его корни – из Гафурийского района. Как иностранца, его долго не хотели брать в ряды российской армии. Но мужчина сумел собрать все необходимые документы, писал во все инстанции и все-таки стал гражданином Российской Федерации. Отслужил два года.
Документы подал в военкомат в конце августа прошлого года, и уже в сентябре был на передовой. «Амир» закончил Самарский государственный железнодорожный университет, занимал руководящую должность. В этой связи ему сразу присвоили звание лейтенанта.
Вместе с ним в одном строю с честью служат другие многодетные отцы. У кого четверо, у кого пятеро ребятишек. Каждый из них понимает, что за его спиной – его большая семья.
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: из личного архива бойца