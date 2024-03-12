Житель Башкирии оставил высокооплачиваемую должность и стал добровольцем СВО

Офицер башкирского полка с позывным «Амир» пришел с передовой СВО в краткосрочный отпуск. О том, как боец оставил тепло родного дома, и встал на защиту Родины, он рассказал корреспонденту издания «Стерлитамакский рабочий» Эльдару Фаттахову.

Доброволец спецоперации на Донбассе – отец троих детей, работал начальником железнодорожной станции Карламан, получал высокую зарплату. Но когда началась специальная военная операция, он решил оставить мирную жизнь и подписать контракт с минобороны страны.

Сам военнослужащий родился в Казахстане, но его корни – из Гафурийского района. Как иностранца, его долго не хотели брать в ряды российской армии. Но мужчина сумел собрать все необходимые документы, писал во все инстанции и все-таки стал гражданином Российской Федерации. Отслужил два года.

И уж коли я гражданин России, моё призвание защищать её. История нас рассудит. Мы все граждане одной великой страны, живущей в единой семье народов. Если мы сегодня не защитим её, завтра враг придёт в наш дом. Ему без разницы, какой ты национальности. Врагом движет чувство наживы, жажда захвата наших земель, наших природных богатств. Это должен понимать каждый. Да, наше дело правое, победа будет за нами, но никто её нам на блюдечке не принесёт. Победу ещё предстоит добыть в упорной борьбе. Доброволец СВО, позывной «Амир»

Документы подал в военкомат в конце августа прошлого года, и уже в сентябре был на передовой. «Амир» закончил Самарский государственный железнодорожный университет, занимал руководящую должность. В этой связи ему сразу присвоили звание лейтенанта.

Вместе с ним в одном строю с честью служат другие многодетные отцы. У кого четверо, у кого пятеро ребятишек. Каждый из них понимает, что за его спиной – его большая семья.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.