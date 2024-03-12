Помощь в тылу: как жительницы Башкирии поддерживают своих мужей на СВО

С началом СВО к помощи военнослужащим активно подключились женщины. Среди них много жен бойцов. И сегодня они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Некоторых супругов, вернувшихся с передовой на кратковременный отдых, встретили с малышом.

Наконец-то молодая семья в полном составе. Воин с позывным «Кадет» поздравил жену с 8 Марта и впервые взял на руки сына, который родился три месяца назад. Для родителей наступил долгожданный счастливый момент. Мальчика назвали Замиром, чтобы он рос в мирной жизни. Что касается нашего героического земляка, с началом мобилизации он ушел на передовую добровольцем. Недавно был награжден за отвагу медалью Жукова.

Через Чечню и Сирию прошел и супруг уфимки Альбины Муллагуловой. Сейчас боец с позывным «Сашка» выполняет свой долг перед Отечеством на территории спецоперации. За отвагу он награжден многими медалями и орденами. Женщина почти каждый день передает воину привет из родного края стихами-песнями в патриотическом духе. Как бы тяжело ни было воспитывать одной четырёх детей, душевное спокойствие ей удалось обрести через творчество.

С творчеством Альбины Муллагуловой хорошо знакомы бойцы. В ближайшее время уфимка планирует издать поэтический сборник «Военная жена». Кроме того, с началом спецоперации женщины активно плетут масксети и изготавливают окопные свечи. Также отправляют военнослужащим лапшу и тушеное мясо. В башкирском лицее № 48 эту миссию также взяли на себя близкие бойцов.

Туяна Мустафина с декабря прошлого года работает социальным координатором в филиале госфонда «Защитники Отечества». Супруг окончил Казанское танковое училище. В 2022 году погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.