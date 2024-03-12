В Уфе прошел профилактический рейд на ж/д переезде

Берегись поезда! Жителям Уфы напомнили о правилах безопасного перехода через железную дорогу. Сотрудники МВД провели профилактический рейд на станции «Правая Белая». Цель мероприятия – предотвращение случаев травмирования пешеходов в зоне движения поездов.

В ходе рейда провели беседы с жителями, которых призвали пересекать железную дорогу только по пешеходным переходам. Только за 2023 год за совершение правонарушений на ж/д переездах к административной ответственности привлекли 227 подростков. 31 человек погиб и 4 травмированы.