В Башкирии прошли лыжные соревнования для школьников с ОВЗ

В Башкортостане организовали лыжные соревнования для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Провели гонки в Куюргазинском районе. Участниками спортивных состязаний стали команды по восемь человек в возрасте от 12 до 18 лет – более 200 ребят из разных районов республики.

Впереди у спортсменов – 1000 метров свободным стилем. Перед забегом ребята разминаются, предварительно тестируют свой инвентарь. Важны и наставления тренера. Правильный настрой поможет справиться с волнением. Лыжники сегодня особенные – с ментальными нарушениями. Но диагноз им не мешает добиваться успехов в этом виде спорта.

В соревнованиях участвует и абсолютная чемпионка первенства России по горнолыжному спорту. На её счету уже немало побед, в том числе звание кандидата в мастера спорта и президентская стипендия. Спортсменке легко даются спуски с горы, но вот подниматься ей тяжелее.

В прошлом году общество инвалидов Куюргазинского района с проектом «Лыжный спорт для детей с ОВЗ» выиграло конкурс президентских грантов в размере 800 тысяч рублей. Часть этой суммы пошла на приобретение лыж, а часть – на лыжные соревнования. Гонки стали ключевым мероприятием проекта.

Это первое спортивное мероприятие в рамках Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ученики 23 коррекционных школ. Неважно, кто из них пришел на финиш первым, каждый из них – победитель. Лыжи помогли многим из них.