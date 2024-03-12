В Уфе оштрафованы 170 автовладельцев в рамках операции «Парковка»

Накануне в башкирской столице стартовала профилактическая операция «Парковка». Только за первый день ее проведения инспекторы составили 170 административных материалов.

Фото №1 - В Уфе оштрафованы 170 автовладельцев в рамках операции «Парковка»

По информации пресс-службы городского ведомства, в 80% случаев водители игнорируют требования к специальным местам для инвалидов. Они паркуются в этих местах, не обращая внимания на установленные соответствующие дорожный знак и табличку.

Подобное нарушение влечет за собой штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, автомобиль эвакуируют на специальную стоянку.   

Мероприятие направлено не только на выявление водителей-нарушителей для привлечения их к ответственности, но для всеобщего призыва быть культурными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения. Вместе с представителями общественности автоинспекторы проводят обследование уличных парковочных мест, в том числе проверяют парковки крупных торговых центров в Уфе на предмет нарушения правил остановки и стоянки автомобилей.

Пресс-служба ОГИБДД по Уфе

Фото: ОГИБДД по Уфе

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