В Уфе оштрафованы 170 автовладельцев в рамках операции «Парковка»

Мероприятие направлено не только на выявление водителей-нарушителей для привлечения их к ответственности, но для всеобщего призыва быть культурными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения. Вместе с представителями общественности автоинспекторы проводят обследование уличных парковочных мест, в том числе проверяют парковки крупных торговых центров в Уфе на предмет нарушения правил остановки и стоянки автомобилей.

Пресс-служба ОГИБДД по Уфе