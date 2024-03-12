В Уфе оштрафованы 170 автовладельцев в рамках операции «Парковка»

Накануне в башкирской столице стартовала профилактическая операция «Парковка». Только за первый день ее проведения инспекторы составили 170 административных материалов.
По информации пресс-службы городского ведомства, в 80% случаев водители игнорируют требования к специальным местам для инвалидов. Они паркуются в этих местах, не обращая внимания на установленные соответствующие дорожный знак и табличку.
Подобное нарушение влечет за собой штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, автомобиль эвакуируют на специальную стоянку.
Фото: ОГИБДД по Уфе