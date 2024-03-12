В Башкирии помогли водителю, который попал в беду

Сотрудники помогли водителю отбуксировать автомобиль до ближайшего сервиса. Мужчина, который приехал к родственникам в Башкирию из Екатеринбурга в гости, и его дядя поблагодарили сотрудников полиции за вовремя оказанную помощь на дороге.