В Башкирии помогли водителю, который попал в беду

В Аскинском районе инспекторы ГИБДД помогли водителю, который попал в беду. Инцидент произошёл на дороге Явгильдино — Щучье Озеро.
Два сотрудника заметили «Ладу Ларгус» с открытым капотом на обочине. Оказалось, водитель не смог продолжить путь из-за оборванного ремня ГРМ.
Сотрудники помогли водителю отбуксировать автомобиль до ближайшего сервиса. Мужчина, который приехал к родственникам в Башкирию из Екатеринбурга в гости, и его дядя поблагодарили сотрудников полиции за вовремя оказанную помощь на дороге.