Радий Хабиров посетил центр трансплантологии и искусственных органов в Москве

Прежде всего, я приехал к директору центра, академику РАН Сергею Владимировичу Готье сказать спасибо, потому что многие наши врачи, специалисты в области трансплантологии, проходят здесь стажировки и перенимают уникальный опыт. Это ведущий мировой центр трансплантологии. Большое количество людей нуждаются в трансплантации, в том числе в Башкортостане. Для понимания скажу, что у нас в республике более 2 тысяч жителей находятся на гемодиализе. Это потенциальные пациенты, которым нужна трансплантация почки. В то же время мы в регионе проводим не так много трансплантаций, хотя потенциал развития этого направления большой. Это, кстати, и экономически выгодно для того, чтобы освободить диализные места для новых пациентов. Мы с Сергеем Владимировичем договорились продолжить работу по развитию трансплантологической службы, донорства и сопровождения. В этом году мы проведём большое совещание на эту тему, пригласим специалистов. Трансплантации делают у нас в РКБ и Республиканском кардиоцентре. Два медицинских учреждения должны плотно поработать в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан