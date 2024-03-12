Радий Хабиров посетил центр трансплантологии и искусственных органов в Москве
Глава Башкортостана в
ходе рабочей поездки в Москву посетил Национальный медицинский
исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени
Шумакова. Учреждение – главное в стране по данному направлению. Там также
занимаются созданием искусственных органов и систем, тканевой инженерией и
клеточными технологиями для регенерации.
В год проводится более
600 уникальных операций. Радий Хабиров встретился с директором центра Сергеем
Готье. Руководитель региона отметил, что медучреждение является ведущим в мире
в своей области и поблагодарил за сотрудничество, так как многие башкирские
специалисты приезжают туда на стажировку и перенимают опыт.
Прежде всего, я
приехал к директору центра, академику РАН Сергею Владимировичу Готье сказать
спасибо, потому что многие наши врачи, специалисты в области трансплантологии,
проходят здесь стажировки и перенимают уникальный опыт. Это ведущий мировой
центр трансплантологии. Большое количество людей нуждаются в трансплантации, в
том числе в Башкортостане. Для понимания скажу, что у нас в республике более 2
тысяч жителей находятся на гемодиализе. Это потенциальные пациенты, которым
нужна трансплантация почки. В то же время мы в регионе проводим не так много
трансплантаций, хотя потенциал развития этого направления большой. Это, кстати,
и экономически выгодно для того, чтобы освободить диализные места для новых
пациентов. Мы с Сергеем Владимировичем договорились продолжить работу по
развитию трансплантологической службы, донорства и сопровождения. В этом году
мы проведём большое совещание на эту тему, пригласим специалистов.
Трансплантации делают у нас в РКБ и Республиканском кардиоцентре. Два
медицинских учреждения должны плотно поработать в этом направлении.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
К слову, лечение в
центре проходят пациенты со всей страны. Радий Хабиров навестил уроженку
Башкортостана, которая вместе с 10-месячным сыном в ожидании трансплантации
печени. Глава Башкортостана пожелал юному пациенту скорейшего выздоровления.