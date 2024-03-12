Радий Хабиров посетил центр трансплантологии и искусственных органов в Москве

Глава Башкортостана в ходе рабочей поездки в Москву посетил Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Учреждение – главное в стране по данному направлению. Там также занимаются созданием искусственных органов и систем, тканевой инженерией и клеточными технологиями для регенерации.

В год проводится более 600 уникальных операций. Радий Хабиров встретился с директором центра Сергеем Готье. Руководитель региона отметил, что медучреждение является ведущим в мире в своей области и поблагодарил за сотрудничество, так как многие башкирские специалисты приезжают туда на стажировку и перенимают опыт.

Прежде всего, я приехал к директору центра, академику РАН Сергею Владимировичу Готье сказать спасибо, потому что многие наши врачи, специалисты в области трансплантологии, проходят здесь стажировки и перенимают уникальный опыт. Это ведущий мировой центр трансплантологии. Большое количество людей нуждаются в трансплантации, в том числе в Башкортостане. Для понимания скажу, что у нас в республике более 2 тысяч жителей находятся на гемодиализе. Это потенциальные пациенты, которым нужна трансплантация почки. В то же время мы в регионе проводим не так много трансплантаций, хотя потенциал развития этого направления большой. Это, кстати, и экономически выгодно для того, чтобы освободить диализные места для новых пациентов. Мы с Сергеем Владимировичем договорились продолжить работу по развитию трансплантологической службы, донорства и сопровождения. В этом году мы проведём большое совещание на эту тему, пригласим специалистов. Трансплантации делают у нас в РКБ и Республиканском кардиоцентре. Два медицинских учреждения должны плотно поработать в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, лечение в центре проходят пациенты со всей страны. Радий Хабиров навестил уроженку Башкортостана, которая вместе с 10-месячным сыном в ожидании трансплантации печени. Глава Башкортостана пожелал юному пациенту скорейшего выздоровления.

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