Работники ФСИН Башкирии отмечают профессиональный праздник

Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Его будут присваивать, как правило, сотрудникам, проработавшим во ФСИН не менее 20 лет. А сегодня работники уголовно-исправительной системы отмечают свой профессиональный праздник. В этом году юбилейная дата – ровно 145 лет назад в России по указу императора было образовано Главное тюремное управление, с которого началось функционирование единой отечественной пенитенциарной системы.

Башкортостанское управление насчитывает более 3000 аттестованных сотрудников и более 1000 гражданских. На территории региона насчитывается восемь исправительных колоний, четыре следственных изолятора, два лечебных учреждения, а также различные центры и инспекции. Руководитель регионального ведомства Владислав Дзюба поблагодарил личный состав, отметив также тех, кто ушел служить на спецоперацию. Память о погибших почтили минутой молчания.