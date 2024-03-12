В Башкирии стартовала профилактическая акция «Парковка»

Более 5 тысяч административных нарушений за неправильную парковку. И это только за первые два месяца года. В Башкортостане стартовала профилактическая акция «Парковка». Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о правилах остановки в общественных местах, а также проверили парковки, отведенные для людей с ограниченными возможностями здоровья на наличие нарушителей.

«Я ж ненадолго, пять минут буквально...». И таких «пятиминутных» – десятки. Многие даже не замечают знаков и разметки. И даже при наличии свободных парковочных мест оставляют машины в местах, выделенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лишь потому, что они ближе ко входу.

Такая беспечность влечет за собой последствия. В лучшем случае штраф в размере 5 000 рублей, в худшем – эвакуация автомобиля на специализированную стоянку.

И такой сайт действительно есть. Но по закону необходимо иметь соответствующий знак на лобовом или заднем стекле автомобиля. На штрафстоянку эвакуатор увозит все автотранспортные средства, не имеющие опознавательных знаков.

Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья – вопрос всегда актуальный. Особенно в местах общественного пользования. И наличие парковок и подъездных дорог не решит проблему, если не поменяется отношение общества.