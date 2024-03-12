В Башкирии на 30% снизилось число погибших на дорогах

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что за последние шесть лет в регионе количество погибших на дорогах снизилось на 30%.
По сравнению с 2018 годом количество ДТП в республике снизилось на 20%, число раненых в дорожных авариях — на 23%. Таких значительных результатов удалось добиться благодаря большой комплексной работе, которая проводится всеми заинтересованными ведомствами под руководством Главы Башкирии.
Между тем в Башкирии ежегодно ремонтируют более тысячи километров дорог. С 2019 года муниципалитеты впервые начали получать деньги на отсыпку дорог с щебеночным и песчано-гравийным покрытием к населенным пунктам. По последним данным, отсыпку дорог провели на более чем 2,6 тысячи километрах дорог.