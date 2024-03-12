В Башкирии на 30% снизилось число погибших на дорогах

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что за последние шесть лет в регионе количество погибших на дорогах снизилось на 30%.

Фото №1 - В Башкирии на 30% снизилось число погибших на дорогах

По сравнению с 2018 годом количество ДТП в республике снизилось на 20%, число раненых в дорожных авариях — на 23%. Таких значительных результатов удалось добиться благодаря большой комплексной работе, которая проводится всеми заинтересованными ведомствами под руководством Главы Башкирии.

Для снижения аварийности на дорогах республики проделана большая работа. На трассах установлены и заменены более 98,5 тысячи дорожных знаков, 321 км барьерного ограждения, 560 светофоров. На дорогах федерального, регионального и местного значения выполнено устройство искусственного освещения на участках протяженностью 229 километров. Нарушения ПДД на трассах фиксируют сейчас 1830 камер.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

Между тем в Башкирии ежегодно ремонтируют более тысячи километров дорог. С 2019 года муниципалитеты впервые начали получать деньги на отсыпку дорог с щебеночным и песчано-гравийным покрытием к населенным пунктам. По последним данным, отсыпку дорог провели на более чем 2,6 тысячи километрах дорог.

Телерадиоведущий
Уфимская волна