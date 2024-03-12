В Башкирии на 30% снизилось число погибших на дорогах

Между тем в Башкирии ежегодно ремонтируют более тысячи километров дорог. С 2019 года муниципалитеты впервые начали получать деньги на отсыпку дорог с щебеночным и песчано-гравийным покрытием к населенным пунктам. По последним данным, отсыпку дорог провели на более чем 2,6 тысячи километрах дорог.