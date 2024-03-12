В Башкирии в дни выборов стартует проект «Алга всей семьей»

Всей семьёй на выборы. Такое задание получили участники проекта «Всей семьей» и его башкирской версии «Алга всей семьей». Главное условие конкурса – проводить вечера в кругу близких родственников и выполнять простые задания, сплочающие домочадцев. Участников, которые выполнят все задания, ждут подарки. В рамках акции «Рахмат» жителей республики, также пришедших на голосование, ждут приятные бонусы.

Каждая фотография – напоминание о дне, проведённом в кругу семьи за интересным делом. Лепить пельмени, читать книги, ходить в кино, музеи и кататься на коньках – всё это задания федерального проекта «Всей семьёй», который стартовал в ноябре 2023 года и уже близится к завершению.

В республике появилась своя версия проекта – «Алга всей семьей» – это региональный конкурс, в котором могут принять участие только семьи из районов и городов Башкортостана. Условия те же: выполнять несложные задания и выкладывать отчёты в социальные сети с одноимённым хештегом. Участников ждут подарки, среди которых есть и билеты на отдых. Проект продлится до конца года.

А в дни голосования, с 15 по 17 марта, состоится традиционная акция «Рахмат». Жители республики, пришедшие на выборы, смогут получить браслеты, которые дают скидку на товары или услуги от продуктовых магазинов, салонов красоты, автосервисов, стоматологических клиник, театров и других партнёров акции, а также QR-билеты, позволяющие выиграть электросамокат, телевизор или цифровую технику. Всю необходимую информацию можно получить на сайте рахмат102.рф.