В Башкирии продолжается конкурс «Трезвое село»

В Дуванском районе прошли состязания среди женщин. В Башкортостане продолжается республиканский этап конкурса «Трезвое село». Одним из его участников стала деревня Мулькатово. Жители проводят концерты, занимаются спортом и чтят свои традиции. В этот раз они провели многоборье среди женщин.

Перетянуть канат на свою сторону, ещё и на снегу – не так уж и просто. Но женщины без боя не сдаются. Жительницы деревни Мулькатово устроили битву в спортивных соревнованиях. В первой эстафете одна из команд сразу одержала победу, но впереди ещё несколько состязаний.

На подходе – следующая эстафета: добежать с бруском к напарнице, передав его в руки, и докатить большой свёрток сена. Порой даже мужчинам не под силу поднять такой груз. Съёмочная группа БСТ тоже решила попробовать, каково это – перетянуть победу на себя.

Броски бревна, бег с тюком, стрельба из лука и лыжня. Жители активно принимали участие во всех состязаниях. Победители были награждены грамотами и призами. А по завершению отведали горячий домашний суп и чай на свежем воздухе.

Летом мулькатовцы на свои средства закупили оборудование и построили детскую площадку. Там и проводят теперь все праздничные мероприятия.