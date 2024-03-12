В Уфе прошли соревнования «Весёлый дельфин»

В Уфе сформировали юношескую сборную Башкортостана по плаванию. Столица республики принимала соревнования «Веселый дельфин». Там выступили сильнейшие представители разных спортшкол региона. Всего около двухсот пловцов. Состязания проходили три дня. Кому удалось попасть в команду, а кто улучшил свой собственный результат и повысил разряд? Подробнее далее.

Третий заключительный день соревнований может принести сюрпризы. Если в первый участники проплывали разными стилями 800 метров, во второй выявляли сильнейших на двухсотметровке комплексом, то здесь и эстафеты и стометровка тем стилем, который выбрали сами участники. Так Валерия Алаберлина из Стерлитамака выбрала брасс. Она занимается плаванием четвертый год и прежде всего ставит перед собой задачу – улучшить собственный результат.

В итоге Валерии Алабердиной до второго разряда не хватило трёх секунд. А Алине Кильдияровой из Уфы двух десятых чтобы выполнить норматив кандидата в мастера спорта. А Майя Воробьева пришла в этот спорт в 6 лет. Получаться стало не сразу. Продолжать заниматься на воде уговорил тренер, разглядев в юной спортсменке потенциал.

Уфа принимает соревнования «Веселый дельфин» второй год подряд. Всего в республиканских соревнованиях принимали участие около двухсот спортсменов. Чаще остальных первыми финишировали представители Уфы, Салавата, Стерлитамака и Октябрьского.