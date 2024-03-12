Радий Хабиров встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым

Глава Башкортостана встретился в Москве с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. Главной темой стали вопросы взаимодействия и поддержка подразделений Росгвардии, выполняющих задачи в зоне СВО.

Виктор Золотов отметил и особый вклад жителей республики в повышение боеспособности подразделений. В частности то, что в Башкортостане были сформированы два батальона им. Салавата Юлаева. Их бойцы демонстрируют высокий уровень подготовки.