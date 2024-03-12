Радий Хабиров встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым

Глава Башкортостана встретился в Москве с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. Главной темой стали вопросы взаимодействия и поддержка подразделений Росгвардии, выполняющих задачи в зоне СВО.
Виктор Золотов отметил и особый вклад жителей республики в повышение боеспособности подразделений. В частности то, что в Башкортостане были сформированы два батальона им. Салавата Юлаева. Их бойцы демонстрируют высокий уровень подготовки.
Также Радий Хабиров передал директору Росгвардии сертификат на 18 новых бронированных автомобилей УРАЛ «Витязь». Они предназначены для выполнения личным составом задач в зоне спецоперации.