Депутаты Башкирии провели заседание Комитета по жилищной политике

Обязанности по оплате за капремонт общедомового имущества, правила использования земельных участков застройщиками и ограничение движения во время коммунальных аварий. Эти вопросы сегодня рассмотрели депутаты Госсобрания республики. Выездное заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию состоялось в военно-патриотическом парке «Патриот».

Башкирские парламентарии рассмотрели предлагаемые региональным Правительством проекты внесения изменений в закон республики. В частности, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, просит привести в соответствие с федеральным, региональный закон «О дорожной деятельности и автомобильных дорогах». Речь идет о случаях ограничения движения по проезжей части, во время ремонта и строительства инженерных сетей внутри муниципалитетов.