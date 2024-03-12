Депутаты Башкирии провели заседание Комитета по жилищной политике

Обязанности по оплате за капремонт общедомового имущества, правила использования земельных участков застройщиками и ограничение движения во время коммунальных аварий. Эти вопросы сегодня рассмотрели депутаты Госсобрания республики. Выездное заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию состоялось в военно-патриотическом парке «Патриот».
Башкирские парламентарии рассмотрели предлагаемые региональным Правительством проекты внесения изменений в закон республики. В частности, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, просит привести в соответствие с федеральным, региональный закон «О дорожной деятельности и автомобильных дорогах». Речь идет о случаях ограничения движения по проезжей части, во время ремонта и строительства инженерных сетей внутри муниципалитетов.
Это не первое заседание депутатов Госсобрания республики, которое проводится в парке «Патриот». Планируется что здесь, побывают представители каждого из девяти комитетов Курултая. В рамках выездного мероприятия башкирские парламентарии сегодня ознакомились также с инфраструктурой парка и встретились со школьниками, проходящими учебно-тренировочные сборы.