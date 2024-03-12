В Уфе реконструируют парк Лесоводов

Что будет с деревьями в парке Лесоводов Башкирии? Место отдыха реконструируют, но только частично. Обновят три зоны: детскую, спортивную и для пикника. Также на существующих пешеходных дорожках перестелют асфальт. Больше должно стать освещения, причём новые фонари будут со встроенными камерами видеонаблюдения, их подключат к системе «Безопасный город». Работы планируют начать до конца апреля. Сейчас определяют подрядчика. Благоустройство стало возможным, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Мини-экскурсию по мини-городку провёл мини-гид. И всё же любимое место на детской площадке, которая старше Анри раз в пять, – горки. Возможно об этом и комментарии малыша.

В ближайшие два года площадку могут обновить. Разработан проект реконструкции лесопарка. Территорию для детей поделят по возрастам. Прорезинят покрытие. Для маленьких посетителей установят больше оборудования для развлечения, а для взрослых – больше скамеек, для отдыха.

Уделят внимание и спортсменам. Например, на большом футбольном поле заменят изношенное искусственное покрытие и установят ограждение.

Отдохнуть после физических нагрузок можно будет на обновлённом поле для пикника. Сейчас на этом месте согласно существующей схеме – зона для барбекю. Ей пользуются и в снежный период.