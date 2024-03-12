В Башкирии уроженец Нигерии хочет пойти на выборы Президента России

Уроженец Нигерии Самуэль Акинйеми планирует принять участие в предстоящих выборах Президента России. Молодой человек переехал в Россию несколько лет назад. В Уфе окончил Башгосмедуниверситет и остался здесь жить.

Каждое утро начинается с обхода пациентов. Изъясняется врач из Нигерии на русском достаточно неплохо. Его все хорошо понимают, а главное – уважают, как профессионала. В России Самуэль живет уже восемь лет.

Родители выбор сына – учиться в Росии – поддержали. Оплачивали обучение. Самуэль полгода изучал в Волгограде русский язык. Позже приехал в столицу Башкортостана и стал студентом БГМУ. Сейчас нигерийцу 30 лет, он не жалеет о том, что выбрал башкирский ВУЗ. Более того, врач уже сам преподает таким же, как и он когда-то, студентам, уехавшим далеко от Родины.

Почувствовать как дома, наверное, в полной мере пока не получается из-за суровых зим. Тёплая куртка в гардеробе есть давно, а вот иммунитет к холодам ещё предстоит тренировать.

Два года назад Самуэль получил российское гражданство. Поэтому спокойно сможет принять участие в выборах Президента страны с 15 по 17 марта.