Башкирский народный ансамбль Файзи Гаскарова отметил своё 85-летие

Свой юбилей отмечает самый прославленный танцевальный коллектив республики – ансамбль Файзи Гаскарова. Одна из визитных карточек Башкортостана, рассказавшей о национальной культуре во многих странах мира. В Государственном концертном зале сегодня состоялось фееричной шоу с самыми лучшими номера гаскаровцев.

Завораживающие танцы, яркие костюмы и волшебная атмосфера – всё это на шоу в честь юбилея танцевального ансамбля Файзи Гаскарова. 85 лет непрерывной работы, таланта и творчества – вот что делает этот коллектив по-настоящему уникальным.

За считанные минуты до выхода на сцену, за кулисами танцоры готовятся к своему выступлению. Оттачивают каждое движение. В первом отделении концерта коллектив представил танцы в постановке легендарного Файзи Гаскарова, ставшие классикой башкирской хореографии, например, «Семь девушек», «Гульназира», «Зарифа».

Если углубиться в историю, то можно увидеть, что непосредственно танцевальный коллектив сложился в 1936 году при концертно-эстрадном бюро Объединённых театров. Спустя два года его реорганизовали в Башкирский ансамбль песни и пляски. Ну а уже 39-м художественным руководителем назначили Файзи Гаскарова, в ту пору одного из ведущих артистов Башкирского театра оперы и балета. Он и задал направление развития коллектива. Эта дата считается днем рождения ансамбля.

Ансамбль народного танца – один из ведущих профессиональных коллективов России. Сегодня он является визитной карточкой творчества Башкортостана, блистая на лучших сценах страны и мира. Только за последние годы гастроли проходили во Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Германии. Турции, Великобритании, в странах Юго-Восточной Азии. О башкирской культуре там теперь тоже знают больше.

Бурная гастрольная жизнь накладывает отпечаток и на творческом репертуаре. В активе труппы более 140 танцев народов мира. Уже сложилась такая традиция, когда при посещении какой-либо страны или региона России коллектив представляет на сцене их национальный танец.

Коллектив воспитал не одно поколение танцоров. И сегодня в честь юбилея они пришли, вновь вышли на сцену, чтобы выразить дань уважения ансамблю и его легендарному основателю.