Россельхознадзор выявил в городе Башкирии незаконный зоопарк

В Башкирии специалисты Россельхознадзора выявили зоопарк, который работал без лицензии. Проверку условий содержания животных организовали сотрудники ведомства совместно с представителями прокуратуры Давлекановского района.

Как сообщил госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора, в Давлеканово индивидуальный предприниматель использует животных для зрелищных мероприятий, то есть как зоопарк. Согласно законодательству, на осуществление этой деятельности необходима специальная лицензия. У бизнесмена такой лицензии не было.