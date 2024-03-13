В Башкирию придет потепление и будет снежно

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 13 марта, днем в регионе обещают небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный умеренный. Воздух прогреется до -2, -7 градусов.

Завтра, 14 марта, в Башкирии снова пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха от -6 до -11, днем +1, -4 градуса.