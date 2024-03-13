В Башкирию придет потепление и будет снежно

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие дни.
Сегодня, 13 марта, днем в регионе обещают небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный умеренный. Воздух прогреется до -2, -7 градусов.
Завтра, 14 марта, в Башкирии снова пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха от -6 до -11, днем +1, -4 градуса.
В пятницу, 15 марта, в ночные часы снова снежно, днем без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -5, -10, а днем +2, -3 градуса.