В Башкирии на станции воспламенился локомотив

Информация о возгорании поступила минувшей ночью. На место пожара выехали сотрудники пожарной части села Урман, а также представители других экстренных служб.

Предварительно, внутри локомотива загорелся контактер в высоковольтной камере, сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС. Воспламенение удалось потушить до приезда огнеборцев с помощью первичных средств пожаротушения.

Погибших и пострадавших нет. Однако движение на данном участке затруднено. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.