Доброволец СВО из Башкирии после тяжелого ранения вновь встанет на защиту Родины

Доброволец из Башкирии служит в зоне проведения спецоперации более года. Не так давно он вернулся с передовой из-за тяжелых ранений. О бойце с позывным «Башкир» рассказала корреспондент издания «Зианчуринские зори» Алина Мустафина.

Мужчина служит в батальоне полка «Башкортостан» имени М. Губайдуллина. Сначала попал на первую линию в Красном Луче, потом в Бахмуте. Там, «за ленточкой», наши ребята вели бои по 10-12 дней, времени на привал и передышку не было совсем. Но одна из таких поездок на линию фронта стала для бойца роковой.

По словам «Башкира», в январе его подразделение отправилось на позиции противника, но попало в ловушку: окопы оказались пустыми и началась атака вражеских дронов-камикадзе. Получил осколочное ранение, но позицию не оставил.

Пять часов лежал, как мертвый, на снегу среди погибших, потому что уцелевших добивали дронами и ВОГами (ВОГ – выстрел осколочный гранометный). Из-за обстрелов нас не могли забрать сослуживцы. Хотелось пить – ел снег. Помню только как мой товарищ «Чапай» позже дал попить. Доброволец СВО, позывной «Башкир»

После того боя в живых остались только четверо ребят, в том числе наш герой. Боевые товарищи дотащили его до БМП, воин потерял сознание, очнулся уже в госпитале.

Сейчас военнослужащий находится в отпуске по ранению. «Башкир» проходит психологическую реабилитацию. Говорит, что военный опыт пережить тяжело, но доброволец со стальным характером не сдается.

Как залечу раны – обязательно вернусь на СВО. Как я должен тут оставаться, зная, что мои товарищи там? Как мне потом смотреть им в глаза? Доброволец СВО, позывной «Башкир»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.