Доброволец СВО из Башкирии после тяжелого ранения вновь встанет на защиту Родины

Доброволец из Башкирии служит в зоне проведения спецоперации более года. Не так давно он вернулся с передовой из-за тяжелых ранений. О бойце с позывным «Башкир» рассказала корреспондент издания «Зианчуринские зори» Алина Мустафина.
Мужчина служит в батальоне полка «Башкортостан» имени М. Губайдуллина. Сначала попал на первую линию в Красном Луче, потом в Бахмуте. Там, «за ленточкой», наши ребята вели бои по 10-12 дней, времени на привал и передышку не было совсем. Но одна из таких поездок на линию фронта стала для бойца роковой.
По словам «Башкира», в январе его подразделение отправилось на позиции противника, но попало в ловушку: окопы оказались пустыми и началась атака вражеских дронов-камикадзе. Получил осколочное ранение, но позицию не оставил.
После того боя в живых остались только четверо ребят, в том числе наш герой. Боевые товарищи дотащили его до БМП, воин потерял сознание, очнулся уже в госпитале.
Сейчас военнослужащий находится в отпуске по ранению. «Башкир» проходит психологическую реабилитацию. Говорит, что военный опыт пережить тяжело, но доброволец со стальным характером не сдается.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Зианчуринские зори»