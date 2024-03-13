В Уфе прошла встреча с ректором школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким

Игорь Золотовицкий рассказал о своих работах с великими режиссерами и актёрами, читал стихи. По мнению участников, подобные встречи показывают многогранность и разнообразие российской культуры.

Кроме того, Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова приехал на двухдневные гастроли в столицу. На сцене Русского драмтеатра Игорь Золотовицкий вместе с коллегами презентовали спектакль «Дом». Постановка о мужчине, который мечтает о своём доме. Стоит отметить, что гастроли МХТ прошли при поддержке Правительства Республики Башкортостан и главы Радия Хабирова в рамках празднования 450-летия Уфы.